Samsung Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

Samsung, Barselona’da düzenlediği etkinlikte yeni cihazı Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ı tanıttı

Galaxy S9 serisi 10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.9 GHz hızında çalışan Exynos 9810 işlemciden güç alıyor. Cihazın 6.2 inç büyüklüğünde ve 18.5:9 formatında olan kavisli ekranı, 1440 x 2960 piksel çözünürlük sunuyor.

6 GB RAM'e sahip olan Galaxy S9 Plus modeli ile birlikte kullanıcılara, 64 GB / 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı seçeneği sunuluyor. Cihazın arkasında dikey şekilde konumlandırılan 12 Megapiksel çözünürlüğünde çift kamera yer alırken, ön kısımda ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 bir kamera bulunuyor. 4K çözünürlükte 60 fps video kaydı gerçekleştiren Galaxy S9 Plus modeli ile 720p çözünürlükte ise 960 fps ağır çekim imkanı sunuluyor. 158.1 x 73.8 x 8.5 mm boyutlarında ve 189 gram ağırlığında olan telefon, 3500 mAh‘lık bir bataryadan beslenirken, USB Type-C ( 3.1 ) portunu kullanıyor.

AR Emoji özelliği ise iPhone X’lerden bildiğimiz Animoji’nin çok daha farklı bir hali. Bu kez sizin yüzünüzü aynen emojiye çeviren telefon eğlenceli sonuçlar ortaya çıkarıyor. Samsung, S9'un gelişmiş özelliklere sahip ön kamerası ile insan yüzünün sanal profilini çıkartabiliyor. Daha sonra bu emoji hazır kalıplara aktarılarak ortaya kişiye özel emojiler çıkarılıyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ LİRAYA SATILACAK?

Samsung'un ilk defa kullandığı çift stereo hoparlöre sahip olan Galaxy S9 ailesi için ülkemizdeki fiyatlarda açıklandı. Galaxy S9 fiyatı 64 GB sürüm için 4.599 TL olarak belirlendi. Galaxy S9 Plus fiyatı ise depolama kapasitesine göre farklılık gösteriyor. 64 GB depolama için Galaxy S9 Plus fiyatı 5.199 TL iken 128 GB için 5.399 TL ve 256 GB için 5.699 TL olarak belirlenmiş. 25 Şubat 2018 tarihinden itibaren ön siparişe sunulan modeller Gece Siyahı, Titanyum Grisi ve Leylak Moru renk seçenekleriyle satın alınabilecek. Ön sipariş veren kullancılar ayrıca 1.300 TL değerindeki Samsung Gear Sport akıllı saatte ücretsiz sahip olabilecek. 1 Mart tarihinden itibarense ülkemizdeki raflarda yerini alacak.

Kaynak: Sözcü