Nokia 8110 4G ne zaman satışa çıkacak ve özellikleri neler

Nokıa, 8110 modelini yenileyerek tekrar piyasaya sürdü. Cihazın yeni versiyonu Nokia 8110 4G adı ile meraklısına sunulmaya hazırlanıyor

Nokia 8110 4G'de işletim sistemi olarak YunOS tercih edilmiş. YunOS, Alibaba tarafından ucuz mobil telefonlarda kullanılmak üzere androidin modifiye edilmiş bir versiyonudur. Nokia 8110 4G’de Facebook, Twitter, Google Haritalar, Google Assistan, hatta meşhur yılan oyunu Snake de yer alıyor. Cihaz, donanım parçalarının desteklemesi durumunda bu uygulamalar dışında daha fazla uygulamaya da ev sahipliği yapması bekleniyor.

Nokia 8110 4G özellikleri

2.4 inç büyüklüğünde, 320 x 240 piksel çözünürlüğünde QVGA ekran

Ön kamera yok, arkasında ise 2 MP’lik bir kamera

1.1 GHz hızında çalışan Qualcomm 205 işlemci

512 MB RAM ve 4 GB dahili hafıza

1500mAh büyüklüğünde batarya

Eski telefonların en büyük özellikleri uzun pil süreleriydi. Yeni telefonların çıkması ile nerdeyse bir güne düşen pil kullanım süreleri, Nokia 8110 4G'de kapasitesi 1500 mAh olsa da LTE'de verilen 25 günlük bekleme süresi ile kullanıcıları tatmin edecek gibi gözüküyor. Nokia 8110 4G'de ayrıca Wi-Fi işlevselliği, 3.5 mm jak girişi, GPS, Mikro USB 2.0 ve Bluetooth 4.1 de yer alıyor.

NOKİA 8110 4G KAÇ LİRA OLACAK

Nokia 8110 4G'nin siyah ve sarı renkleri mevcut. Avrupa'da 109 dolar fiyatı olan cihazın ne zaman satışa çıkacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.