22/02/2018 08:15


iPhone SE 2 özellikleri nelerdir ve ne zaman satışa çıkacak

iPhone SE 2

Apple'ın SE serisinin ilk telefonunu kullanıcılar çok beğenmişti. Şimdi ise serinin ikinci sürümü olan iPhone SE 2'nin özellikleri ve ne zaman satışa çıkarılacağı oldukça merak ediliyor

Cihazın, A10 işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri ile geleceği tahmin ediliyor. Face ID yerine Touch ID'nin bulunacağının düşünüldüğü cihazın, 4.2 inç ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Yaz ayında çıkacağına dair söylentiler süren telefonun diğer özellikleri hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Bu bilgiler ne kadar mantıklı gelse de, göze çarpan bazı detaylardan dolayı tahminden başka bir şey olmadıkları anlaşılıyor. Apple tarafından ise iPhone SE 2 ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. 

 
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