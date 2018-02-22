22/02/2018 07:51


WhatsApp yeni özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor

WhatsApp

Sosyal mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni bir güncellemeyi kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Bu güncellemeyle beraber sohbet gruplarının amaçları daha net belirlenecek

Kullanıcılar, bu özellik ile grup açıklamalarını grup bilgisine dokunduğu zaman grup görselinin altında görebilecek. Grubun niteliği, amaçları ve kuralları katılımcılara ya da gruba davet edilen kişilere de bildirilmiş olacak.

Grup açıklamaları, şimdilik gruba dahil olan herkes tarafından değiştirilebilir olsa da ilerleyen dönemde gelecek güncellemeler sayesinde değişiklik gerçekleşebilir.Grup yöneticileri gruba yeni bir kişi eklendiğinde grup açıklaması, sohbet penceresinin üst kısmında bir kutucuk olarak gösterilecek. Bu sayede yeni katılımcılar grup açıklamalarını dikkate almayı ihmal etmeyecek.

Grup açıklamaları, yalnızca katılımcılara ek olarak gruba davet edilen kullanıcılar tarafından da görünebildiği için, açıklamaları grubu tanımlayacak şekilde ifade etmekte yarar var. Bu özellik 2.18.54 Android beta sürümü ile birlikte Android Beta Programı kullanıcılarına sunulmasıyla birlikte ilerleyen zamanda iOS ve Windows Phone cihazlarına da gelmesi bekleniyor.

İlgili Haberler
iPhone SE 2

iPhone SE 2 özellikleri nelerdir ve ne zaman satışa çıkacak

Parçalı Güneş tutulması

Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenecek mi

Sevgililer Günü

Facebook Sevgililer Günü için sürpriz yaptı

google

14 Şubat Sevgililer günü doodle oldu

Son Dakika Haberleri
Survivor 2018

Survivor'da gönüllüler adasında büyük kriz 9. bölüm fragmanı izle

Hamdi Alkan

Hamdi Alkan 'Zeynep kime çekmiş bilmiyorum'

Sen Anlat Karadeniz

Tahir ile Nefes arasında sürpriz yakınlaşma 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı

Zeytin Dalı Harekatı

TSK'dan Zeytin Dalı Harekatının 34. gününde son dakika açıklaması

 Yazarlarımız
turker erturk

Pinpon Topu Olmak

ABD; 2001’den beri küresel liderliğini ve askeri üstünlüğünü sürdürmeye çalışarak, tek kutuplu dünya düzenini sonsuza kadar devam ettirebilmek için küresel ve hegemonyal bir savaş sürdürüyor. ...

Devam