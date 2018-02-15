Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenecek mi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi tarafından açıklanan takvime göre bu yılın ilk Güneş tutulması içinde bulunduğumuz ay gerçekleşecek

Bu yıl 3 Güneş ve 2 Ay tutulması görülebilecek. Bu yılki ilk tutulma 31 Ocak 2018 günü 'Tam Ay tutulması' olarak gerçekleşti. İkinci tutulma ise, 15 Şubat'taki parçalı Güneş tutulması olacak. Tutulma sadece Antartika'nın, Atlantik Okyanusunun ve Güney Amerika'nın güney bölgelerinde görülebilecek. Antarktika'nın büyük kısmından ve Güney Amerika'nın güneyinden gözlenebilecek bu tutulma genel zamana göre 18.55'de başlayıp 22.47'de bitecek. Türkiye'den görülemeyecek bu tutulmada ay, güneşin yüzde 60'ını örtecek.

Tutulma, Avustralya'nın güneyinde ve Antarctica'nın batısındaki Pasifik Okyanusunda başlayacak. Tutulma daha sonra doğuya, Güney Kutbu'nun altına, Güney Amerika'nın güney ucuna doğru yolculuğuna çıkacak.Gözlem, Arjantin ya da Uruguay'ın üzerinde bir yerde biten tutulumla sona erecek.