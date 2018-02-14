14/02/2018 10:37


Facebook Sevgililer Günü için sürpriz yaptı

Sevgililer Günü

Facebook, 14 Şubat Sevgililer nedeniyle çiftlerin birbirlerine karşı sevgilerini daha kolay ifade edebilmelerini sağlayabilmek için Messenger'a bazı özellikler ekledi

Birbirlerinin ne zaman çevrimiçi olduğunu görebilen çiftler, takma isimler ve özel yazı renkleri sayesinde konuşmalarını daha özel bir hale getirebiliyorlar.

İnsanların Messenger ile her gün iki milyondan fazla emoji gönderdiklerini açıklayan Facebook, hem kadınlar hem de erkekler arasında en çok ilgi gören ikinci emojinin kalp emojisi olduğunu belirtiyor.

Kısaca yeni özelliklere erişmek için yapmanız gereken ilk şey Facebook’ta ilişki durumuzunu değiştirmek. Başka bir Facebook kullanıcısı ile ilişkiniz olduğunu belirttiğinizde, otomatik olarak o kişiyle aranızda sohbet başlatacağını bildiren Messenger tüm bu yenilikleri kullanımınıza sunacak.

 

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