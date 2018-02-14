14/02/2018 08:01


14 Şubat Sevgililer günü doodle oldu

google

En cok kullanılan arama motoru Google, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir doodle hazırladı

Ülkemizde olduğu gibi pek çok ülke de bilinenen Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bugün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yabancı ülkelerde "Valentine's Day" olarak kutlanmaktadır. Günümüzde ise sevgililerin birbirine armağanlar aldığı, kartlar gönderdiği, özel yemeklere çıktığı bir gün olarak sürmektedir.

 

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