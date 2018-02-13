Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi belli oldu mu

Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9 Plus 25 Şubat tarihinde tanıtılacak. Yapılacak tanıtımla beraber yeni cihazın özellikleri de açıklanacak

Samsung tarafından gerçekleştirilecek olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus akıllı telefonların 25 Şubat tarihindeki tanıtımı için sadece iki hafta kalmış durumda. Son olarak, cihazlarda çift Dolby Surround AKG hoparlörlerin ve Bixby Vision geliştirmelerinin öne çıkacağı ileri sürüldü. Öncelikle cihazın sadece çift hoparlör ile değil, AKG ile geliştirilen çift Dolby Surround hoparlör ile üstün ses kalitesi sunabileceğini söyleyelim. Bu sayede akıllı telefonunuzda oyun oynarken veya film izlerken ses deneyiminin oldukça keyif vereceği kesin.