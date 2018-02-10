General Mobile GM8'in özellikleri ve fiyatı nedir

General Mobile, Google iş birliğiyle General Mobile GM 8 cihazını tanıttı. Cihaz en hızlı şekilde güncellemeleri alacak

Geçtiğimiz yılın en büyük trendi haline gelen ve artık sektörde standart haline gelen 18:9 ekranla gelen model, 5,7 inç büyüklüğünde ve 1440x720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip.

İşlemci tarafında Snapdragon 435 kullanılan GM 8 modelinde 3/4 GB RAM ve 32/64 GB micro SD destekli dahili hafızaya yer verilmiş. Bunun yanı sıra modelde Google Fotoğraf uygulaması sayesinde sınırsız bir şekilde bulutta depolama imkanı sunuluyor.Kamera özelliklerine baktığımızda ise arka tarafta 13 Megapiksellik bir kamera göze çarparken ön taraftaysa yine 13 Megapiksellik flaşlı bir kamera dikkat çekiyor. Ayrıca modelde ön kamerada hem de arka kamera portre modunu kullanabiliyorsunuz.

Android 8.0 Oreo ile gelen model 4.5G, Cat7 300/150 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi ağ seçeneklerine ve Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.2, Micro USB, A-GPS, GLONASS, dahili FM Radyo alıcısı bağlantı özelliklerine sahip.

154.2 x 72.7 x 7.96 mm boyutlarındaki model ayrıca 152 gram ağırlığında. 3075 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç alan modeli kutusundan çıkan silikon kılıf hediyesiyle birlikte 3GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu 999 TL’ye; 4GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu ise 1099 TL’ye satışa sunulacak.