Birçok kişinin merakla beklediği 2018 Kış Olimpiyatları, doodle oldu

Arama motoru devi Google, dünya genelinde milyonlarca vatandaşın takip ettiği Kış Olimpiyatları için bir doodle hazırladı. Bu sabah tarayıcılarını açan kullanıcılar 2018 Kış Olimpiyatları için hazırlanan özel Doodle ile karşılaştı. Güney Kore’nin PyeongChang kentinin ev sahipliği yapacağı 23. Kış Olimpiyat Oyunları, bugünkü açılış töreniyle resmen başlayacak.

Güney Kore’nin PyeongChang kentinin ev sahipliği yapacağı 23. Kış Olimpiyatları, bugün yapılacak olan açılış töreniyle resmen açılacak. Google da, bugün başlayacak olan Kış Olimpiyatları için bir doodle hazırladı. Hazırlanan doodle’da, olimpiyat oyunlarında oynanan oyunlar penguen gibi hayvanlar kullanılarak videolu bir şekilde kullanıcılara aktarılıyor.