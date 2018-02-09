E Devlet'te soyağacı sorgulama sayfasına neden giriş yapılamıyor

E Devlet tarafından yapılan açıklamaya göre 'Soyağacı Sorgulama' sayfasına girişte yaşanan erişim sıkıntısının nedeni teknik bir çalışmadan kaynaklanıyor

Dün hizmete giren yeni uygulama sayesinde vatandaşlar artık internet ortamında soyağacı sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Alt-üst soy sorgulama ekranından girilen bu yeni hizmete, sağ üst köşede bulunan belge oluştur linki tıklanarak 2 adımda soyağacı listesine ulaşılabiliyordu.

Dün özellikle akşam saatlerinde meydana gelen yoğunluk E Devlet sitesinin tümüyle kilitlenmesine neden oldu. Soyağacı sorgulama dışındaki hizmetleri kullanmak isteyen vatandaşlarda büyük mağduriyet yaşadı. Durumu sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

Yoğunluk nedeniyle oldukça ağır ilerleyen sistem durma noktasına geldi. Bir çok vatandaş soyağacı sorgulama işlemi yapamadan sistem çöktü. Sıklıkla güncellenen turkiye.gov.tr adresi an itibari ile sorgulama işlemlerini gerçekleştiremiyor.

Kanun değişikliğiyle vatandaşların sadece İlçe Nüfus Müdürlüklerinden bilgi amaçlı alabildikleri "alt soy üst soy raporunun" e-Devlet üzerinden de alınabilmesi mümkün hale geldi.