08/02/2018 09:36


WhatsApp ücretli mi olacak

WhatsApp

Kullanıcılar 'WhatsApp ücretli mi olacak' sorusunun cevabını merak ediyor. WhatsApp’a gelecek yeni güncellemeyle eklenecek olan WhatsApp Store özelliğiyle farklı bir dönem yaşanacak

WABetaInfo sitesinin ortaya çıkardığı WhatsApp Store özelliğinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. WhatsApp, kendi mağazası olan WhatsApp Store’da çıkartmalarını sergileyecek. Farklı urumlara uygun ifadeler paylaşabileceğiniz WhatsApp çıkartmaları oldukça dikkat çekecek. WhatsApp Store’da farklı icerikler de olması bekleniyor.

WhatsApp Store’da yer alan çıkartmaların bir kısmının ücretsiz olacağı kesinleşmiş gibi görünüyor ancak çıkartmaların önemli bir kısmının ücretli olması bekleniyor. WhatsApp Store’da farklı içeriklerin kullanıcılara ücretli olarak sunulması bekleniyor. Mesajlaşmayı doğrudan etkileyecek ücretli bir özellik beklenmiyor.

 

 


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