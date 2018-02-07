PTT'den PTT Messenger ile ilgili açıklama yapıldı

PTT A.Ş., mesajlaşma ve haberleşme uygulaması PTTMessenger ile ilgili yaptığı açıklamada uygulamanın sadece kurumsal müşteriler için geliştirildiğini vurguladı

Açıklamada çeşitli internet sitelerindeki bilgilerin aksine kullanıcıların doğrudan indirebileceği bir uygulama bulunmadığı aktarıldı:

“PttMessenger kurumsal müşterilerimiz için geliştirilmiş bir çözümdür. PttMessenger, signal tabanlı açık kaynak kod kullanılarak geliştirilmiştir. PttMessenger, tüm geliştirme hakları ile PTT A.Ş.'ye aittir.Zebrachat, PttMessenger'ın geliştirme aşamasında kullanılan proje ve ürün adıdır.

“Kullanıcıların doğrudan indirebileceği bir uygulama (apk) dosyası bulunmamaktadır. Çeşitli internet sitelerinde sunulan PttMessenger adlı dosyaların, PTT A.Ş’nin kurumsal anlık mesajlaşma ve haberleşme çözümü olan PttMessenger ile ilgisi bulunmamaktadır.”

Bu arada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Milli, güvenli ve en ileri teknolojilerle geliştirilen PTTMessenger ile kurumlar ve şirketler, güvenli kurumsal haberleşme ihtiyacını gidermektedir” dedi.