PTT Messenger ile ilgili kafaları karıştıran gelişme

Başbakan Binali Yıldırım ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamaların ardından milyonlarca vatandaş PTT Messenger'ın ne olduğunu araştırmaya başladı

Haberler korkuttu internette sahte bir PTT Messenger dosyası geziyor… Son dakika haberlerine göre çeşitli internet sitelerinde bulunan PTT Messenger adlı APK dosyasının gerçek PttMessenger’la ilgisi bulunmuyor.

PTT AÇIKLAMA YAPTI

Akşam saatlerinde bazı sosyal medya sitelerinde tartışılmaya başlayan, PTT Messenger’ın kopya bir program olduğuna, yerli ve milli kriterlerini karşılamadığına dair iddialara PTT’nin resmi Twitter hesabından açıklama geldi. PTT’nin çeşitli internet sitelerinde dolaşan ve PTT Messenger olduğu iddia edilen uygulamanın ise PttMessenger ile ilgisi bulunmadığı belirtildi.

AÇIK KAYNAK KOD NEDİR?

Açık kaynak yazılım veya açık kaynaklı yazılım veya kaynağı açık yazılım, kaynak kodu

isteyen herkese açık olan yazılımlardır. Bu tür yazılımların ayırt edici özelliği kullanıcıya yazılımı değiştirme özgürlüğü sağlamasıdır. Açık kaynak kodlu yazılımlar, uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve güvenlidir. Açık kaynak kod dünyası, yeni bir yazılım üretme biçimi, yeni iş modelleri sunmaktadır. Dünyanın her tarafından bilişim uzmanlarınca imece yöntemi ile endüstri standartlarında geliştirilen açık kaynak kod yazılımları, insanlığın ortak malıdır.

SAHTE UYGULAMALARA DİKKAT, KÖTÜ AMAÇLI KİŞİLER TEHLİKE SAÇIYOR

Yapılan duyuru ve tanıtımların ardından internette birçok kullanıcının araştırdığı PTTMessenger şu an yayınlanmış değil. Vatandaşın meraklı bekleyişi ise tehlikeye davetiye çıkarıyor. Birçok sitede sahte PTT Messenger uygulamaları dağıtıma sunulmuş durumda.