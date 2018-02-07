Usta söz yazarı Aysel Gürel Doodle oldu

Usta söz yazarı Aysel Gürel, bugün yaşasaydı 89 yaşında olacaktı. Arama motoru Google, Aysel Gürel’in doğum günü nedeniyle ona özel bir doodle hazırladı

Denizli'de, 7 Şubat 1928'de dünyayaya gelen Aysel Gürel yine bir Şubat günü hayata veda etti. Firuze, Yanarım, Gençlik Başımda Duman gibi unutulmaz şarkı sözlerine imza atan Aysel Gürel, 17 Şubat 2008 Pazar günü karaciğer yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Sinema oyuncusu Müjde Ar ile sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar’ ın annesi olan söz yazarı Aysel Gürel, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunu olup, şarkı sözü yazarlığının yanı sıra edebiyat öğretmeni, tiyatro oyuncusu ve şairdi. Yakın çevresinde “Deli Aysel” olarak bilinirdi. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel’in ölümünden sonra evinde yirmi binin üzerinde şarkı sözü bıraktığı bilinmektedir. Bu sözlerden biri ise ölümünün ardından Aysel Gürel’in evini kiralayan kiracı sayesinde Tarkan’a iletilip albümde çıkış şarkısı olan “Sevdanın Son Vuruşu” isimli şiirdir. Günümüzde hala şarkı sözleri çeşitli sanatçılar tarafından bestelenen Aysel Gürel’in yazdığı şarkılar Türk Pop’unu uzun süre besleyecek kadar büyük bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Ölümünden sonra Burcu Güneş, Yonca Lodi, Tarkan gibi sanatçılar Aysel Gürel’in yazdığı sözleri bestelemişlerdir. Yine Türk Pop’una bıraktığı en önemli eserleri 2013 yılında, ölümünden sonra Aysel’in isimli saygı albümünde daha önce şarkılarını seslendiren sanatçılar tarafından söylenmiştir.

EFSANE ŞARKILAR YAZDI

Aysel Gürel “Firuze”, “Değer mi”, “Sarışınım” gibi birçok şarkıya söz yazarlığı yapmıştır. Söz yazdığı şarkılar Sezen Aksu, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Nilüfer ve Burcu Güneş başta olmak üzere birçok sanatçı tarafından yorumlanmıştır.