06/02/2018 10:41


Yerli Whatsapp geliyor işte yeni uygulamanın detayları

Yerli Whatsapp

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlar Kurulu toplantısında PTT Genel Müdürlüğü tarafından üretilen yeni bir sistemin tanıtımını yaptı

“Yerli Whatsapp” olarak adlandırılan haberleşme sistemi hakkında son bilgiler Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası düzenlenen basın toplantısında anlattı.

Bozdağ yeni sistemi şöyle anlattı:“Bilgi güvenliği çerçevesinde milli bir çözüm olan güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, konum ve dosya paylaşımı tek bir platformda güvenli bir altyapı sağlayan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımı yapıldı. Yüzde yüz yerli ve yeni bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak. Sonra vatandaşların kullanımına da açılacak.

Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla konuşmuş, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bilgi almıştır. Önemli bir değişim, gelişme” dedi.

İlgili Haberler
YouTube Go

YouTube'a telefondan bağlananlara büyük müjde

Apple

Apple'ın geliri arttı iPhone satışları geriledi

facebook

Facebook CEO'su 'Kullanıcılar sitede daha az zaman geçiriyor'

Youtube

Youtube beklenen müjdeyi verdi

Son Dakika Haberleri
flaş haber

İzmir'de son dakika patlama oldu ölü ve yaralılar var

Belma İlhan

Melih Gökçek istifa ederken gözyaşlarına boğulan isim görevden alındı

zeytin dalı harekatı

TSK Zeytin Dalı harekatına ilişkin son bilgiyi verdi

devlet bahçeli

MHP lideri Bahçeli 'Afrin'e gider canımı seve seve feda ederim'

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Kılçdaroğlu’nun hedefi

CHP kurultayından sonra Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkan olması ile başlayan tartışmalar öyle görünüyor ki uzun süre devam edecektir. Yapılan eleştirilerde Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi ayağa kaldıracak güçte ...

Devam