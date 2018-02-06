Yerli Whatsapp geliyor işte yeni uygulamanın detayları

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlar Kurulu toplantısında PTT Genel Müdürlüğü tarafından üretilen yeni bir sistemin tanıtımını yaptı

“Yerli Whatsapp” olarak adlandırılan haberleşme sistemi hakkında son bilgiler Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası düzenlenen basın toplantısında anlattı.

Bozdağ yeni sistemi şöyle anlattı:“Bilgi güvenliği çerçevesinde milli bir çözüm olan güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, konum ve dosya paylaşımı tek bir platformda güvenli bir altyapı sağlayan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımı yapıldı. Yüzde yüz yerli ve yeni bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak. Sonra vatandaşların kullanımına da açılacak.

Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla konuşmuş, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bilgi almıştır. Önemli bir değişim, gelişme” dedi.