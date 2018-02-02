YouTube'a telefondan bağlananlara büyük müjde

YouTube'u telefonundan izleyen herkesi ilgilendiren yenilik sunuldu. Bu özellik, kullanıcılar tarafından uzun süredir merakla bekleniyordu

YouTube kullananların en çok şikayet ettiği noktalardan biri şüphesiz internet olmadan da YouTube'u kullanabilmek istemeleri ve yıllardır internet olmaksızın YouTube'a bağlanmayı başaramadık ve kotaları ağırlıklı olarak YouTube doldurdu.

Ancak YouTube'un hayata geçirdiği yeni uygulama, kullanıcıları büyük bir dertten kurtarıyor. Artık video izlerken internete bağlı olmak zorunda değilsiniz!

Kullanıcıların YouTube’dan video indirip daha sonra internete bağlı değilken bile izlemesine ve yakındakilerle paylaşmasına izin veren YouTube Go, Türkiye ile birlikte 130’u aşkın ülkede kullanıma sunuluyor.

YouTube Go, bağlantı durumu ne olursa olsun YouTube daha fazla erişimin yanı sıra veri kullanımı üzerinde de daha fazla kontrol imkanı sağlıyor. YouTube Go’da öne çıkan özelliklerse şöyle:

Bölgenizde trend ve popüler olan videolar YouTube Go ana ekranında yer alır, böylelikle sizin çevrenizin ilgisini çekecek videoları keşfetme imkanı bulabilirsiniz.

YouTube Go’da bir video ile ilgili küçük resme tıklayarak ön izleme yapabilir, böylelikle ne hakkında olduğu konusunda daha fazla fikir edinip izleyip izlememe kararını önceden verebilirsiniz.

Daha sonra ileride izlemek için cihazınıza indirebilir veya hemen izleyebilirsiniz. Ayrıca söz konusu videoyu izlerken ne kadar veri kullanacağınızı da seçmeniz mümkün.

YouTube Go kullanırken videolarınızı yakınınızda bulunan aile üyeleri ve arkadaşlarınızla hiç veri kullanmadan paylaşabilirsiniz.

Kullanıcı geri bildirimlerinden yola çıkılarak yapılan değişikliklerle artık videoları indirmek, izlemek veya paylaşmak istediğinizde temel ve standart çözünürlüklerin yanı sıra Yüksek Kalite’yi de (HQ) tercih edebilirsiniz.

Kullanıcıların daha da güncel video önerileri talebi doğrultusunda yaptığımız yeniliklerle, artık ana ekranda daha kişiselleştirilmiş içeriklere ulaşabileceksiniz.

Artık yakındakilerle paylaş özelliğine ana ekrandan daha da kolay ulaşılabiliyor. Ayrıca çok istenen tek seferde birden çok video paylaşma seçeneği de eklendi.

YouTube Go bugünden itibaren telefonlara yüklenebilecek; henüz herkes erişemese de ilerleyen saat ve günlerde herkesin erişimine açılacak. Uygulama ücretsiz; iPhone ve Android cihazlarda kullanılabilecek.