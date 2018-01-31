31/01/2018 11:02


Youtube beklenen müjdeyi verdi

Youtube

Video izleme uygulaması Youtube'da videolar bundan sonra indirilebilecek. Bu özelliğe göre videoları internetiniz olmasa da izleyebileceksiniz

Şimdilik Youtube Android uygulamasında olacak olan çevrimdışı özelliği videoları istediğiniz kalitede indirmek mümkün. Bu özellik ile izlemek istediğiniz videoları Youtube üzerinden çevrimdışı da izleyebileceksiniz. Bu özellikle birlikte veri tasarrufu sağlamak da mümkün hale gelecek. Kullanıcılar WiFi bağlantısıyla dışarıda izleyecekleri videolar indirilip izlenebilecek.

Videoları indirmek için yapılması gereken tek şey videoyu oynatırken aşağıdan seçilebilecek olan ‘İndir’ butonuna tıklamak. Tıklandığında çıkacak olan çözünürlük seçeneklerinin yanında her bir seçeneğin boyutu da yer alacak. Yeni özellik şuanda sadece Hindistan, Irak ve Lübnan’da kullanılabiliyor. YouTube’un bu özelliği çok kısa sürede iPhone ve iPad kullanıcıları için de sunulacak.

Kaynak: Sözcü

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