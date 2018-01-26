26/01/2018 13:56


BTK Zeytin Dalı Harekatı paylaşımlarını takibe aldı

sosyal medya

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medyada Afrin operasyonuyla ilgili yapılan paylaşımları inceleme altına aldı

Habertürk Gazetesinin haberine göre  BTK, tespit edilen kişisel hesapları ve kullanıcılarını başsavcılığa bildiriyor. Başbakanlık kararıyla Twitter, Facebook ve Youtube’daki içerikler engelleniyor, erişime kapatılıyor. Başsavcılık, kullanıcısı belirlenen hesaplarla ilgili işlem yapıyor. Hesaplar engellendikten sonra 24 saat içinde mahkemeden karar çıkarılıyor.

Türkiye, Facebook, Twitter ve Youtube'u da bu konuda uyardı. Şirketler Türkiye’nin taleplerine olumlu yanıt veriyor. Bir yetkili, “Zararlı, sakıncalı, yalan, manipülatif içerikler hemen kaldırılmazsa geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmekte geç kalınabiliyor. Bu nedenle çok hızlı ve proaktif davranıyoruz” dedi.

 


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