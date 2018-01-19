19/01/2018 11:34


Instagram'da son görülme özelliği nasıl kapatılır

Instagram

Fotoğraf ve video paylaşma sitesi Instagram, cihazlara‘Son Görülme’ özelliği getirdi. Bu özellik bazı kişiler tarafından çok beklense de bazıları tarafından güzel karşılanmadı

Instagram, mobil uygulamasında yeni bir özellik test etti. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, DM’lerde (Doğrudan Mesajlar) konuştuğu kişilerin çevrimiçi durumunu görebilirler. Bu özellik, kişi hesabınızı takip etmese bile çalışır. Çevrimiçi raporlar, Instagram’ın sadece metin öyküleri ve ekran görüntüleri için uyarılar gibi diğer özellikleri test ettiğini de öne sürüldü.

Belirttiğimiz gibi Instagram, WhatsApp’de ‘Son Görülme’ ve Facebook Messenger’da ‘Aktif olarak’ benzer bir yeni özellik test edildi. Uygulamanın Instagram Direk Mesaj bölümüne girerek erişilebilir. Kullanıcı uygulamada çevrimiçi olduğunda en son görüldüğü zaman gösteriliyor. ‘Şu an Aktif ‘, ‘Bugün aktifti’, ‘1 saat önce aktifti’, ’24 saat aktif’ gibi zaman aralıkları belirtiliyor. Seçenekler menüsünden aşağıdaki ekrana ulaşarak Instagram’ın son görülme özelliğini kapatabilirsiniz.


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