18/01/2018 07:52


Apple ABD'de açacağı kampüsle 20 bin iş yaratacak

Apple

Teknoloji şirketi Apple, dün ABD'de yeni bir kampüs açacağını ve 20 bin yeni iş yaratacağını duyurdu

"Apple ABD'de yatırımlarını ve iş kapasitesini hızlandırıyor" adını taşıyan açıklamada, şirket önümüzdeki beş yıl boyunca ABD'de 30 milyar dolar sermaye artırımı yapacağını belirtti.50 eyalette halihazırda 84 bin kişinin çalıştığını vurgulayan şirket, açılacak yeni kampüsün nerede olacağını bu yıl duyuracağını söyledi. Bu tesiste genel olarak müşteriler için teknik hizmet verileceği aktarıldı.Şirket aynı zamanda denizaşırı ülkelerden edindiği gelirden ABD'de 38 milyar dolar vergi ödeyeceğini duyurdu. Bunun bu alanda yapılan en büyük ödeme olduğu düşünülüyor.

Çalışanlarına ikramiye

Apple attığı bu adımlarla ABD ekonomisine önümüzdeki beş yıl boyunca 350 milyar dolar katkıda bulunacağını belirtti.Apple hisseleri yapılan bu duyurunun ardından Çarşamba gününü 179 dolar ile rekor seviyeden kapadı.Şirkete yakın bir kaynak ise AFP'ye yaptığı açıklamada Apple'ın kazancının bir kısmını 2.500 dolar seviyesindeki hisselere denk gelen ikramiyeler aracılığıyla çalışanlarıyla paylaşacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump uzun zamandır büyük şirketlerin operasyonlarını ABD'ye taşıması ve vergilerini ödemesi gerektiğini söylüyordu. Apple'ın açıklamasının ardından Trump, "Amerikalı çalışanlar ve ABD için büyük" kazanç tweetini attı.

 


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