15/01/2018 10:39


Whatsapp o sorunu çözmeye hazırlanıyor

Whatsapp

Dünyanın en çok kullandığı sosyal mesajlaşma platformu Whatsapp, grup konuşmalarıyla ilgili bir yeniliğe hazırlanıyor

Yönetici olarak belirlenen kişiler bazı bilgileri değiştirebiliyor, gruba yeni kişi ekleyebiliyor ve gruptan birisini çıkartabiliyor. Ancak yönetici yapılan kişinin, yönetici yetkisi elinden alınamıyor. Sadece kişiyi gruptan atıp yeniden eklemekle yapılıyor.

İşte bu sorunu Whatsapp çözmeye hazırlanıyor. Yeni özellikle diğer yöneticiler başka bir yöneticinin yetkisini elinden alabiliyor. Birçok yöneticisi bulunan gruplarda çıkan sorunlardan birisi böyleylikle çözülmüş oluyor.


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