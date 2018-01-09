iOS 11.2.2 güncellemesini indirmek için bu adımları takip edin

Teknoloji devi Apple, dün akşam iOS 11.2.2 güncellemesini kullanıcıları için yayınladı

Apple’ın iPhone 5s ve sonraki iPhone modelleri, iPad Air ve sonraki iPad modelleriyle birlikte 6. nesil iPod Touch için çıkarttığı yeni güncellemeyle sürümüm altyapı problemlerinin çözülmesi hedefleniyor.Hata düzeltmeleri, güvenlik ve performans iyileştirmeleri sunan yeni iOS sürümü 65 MB boyutunda. Herhangi bir sürüm notunun paylaşmayan Apple, güncellemenin bütün kullanıcıların kurmasını tavsiye ediyor.

Güncellemeyi cihazınıza indirmek içinse Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayarak iTunes üzerinden de güncellemeyi yapabilirsiniz.