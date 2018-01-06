Whatsapp yıllardır kullanılan o özelliğini kaldırdı

Android uygulaması için yeni bir beta sürümü yayınlayan WhatsApp uzun yıllardır kullanılan özelliğini kaldırdı

Bugüne kadar platforma entegre ettiği yeni özellikler ile adından sıkça söz ettiren WhatsApp bu sefer platformdan çıkardığı özelliği ile gündemde. Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp Android beta sürümü için bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güncelleme ile geliştiricilerin çıkartmalar konusunda önemli bir yol aldıkları öğrenirken yıllardır kullanılan tüm kişileri göster özelliği kaldırıldı.