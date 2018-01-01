01/01/2018 10:03


Google 2018'i özel bir doodle ile karşıladı

2018 yılı

En çok kullanılan arama motoru Google, 2018 yılının gelişine özel bir doodle hazırladı

Gün içerisinde milyonlarca aramanın yapıldığı arama motoru devi Google, "doodle" adını verdiği tasarımlarla logosunu bazı özel günlerde değiştiriyor. Geçtiğimiz dönemlerde de birçok özel günde logosunu değiştirerek bu özel günlerle uyumlu hale getiren Google, yeni yılın ilk gününü de boş geçmedi. Google, hazırlamış olduğu doodle'ı "Yeni Yılın İlk Günü" adı altında ana sayfasına taşıdı. Google'ın hazırladığı doodle'da penguıenler, ön plana çıktı.


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