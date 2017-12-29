29/12/2017 08:37


Apple iPhone kullanıcılarından özür diledi

Apple

Apple, eski model iPhone'ları telefonun ömrünü uzatmak için yavaşlattığını kabul etmişti. Şirket bu nedenle kullanıcılarından özür diledi

Apple'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, 2018'de kullanıcılar bataryalarının sağlıklı çalışıp çalışmadığını takip edebilecek.Şirket, yeni güncellemelerle birlikte pili eskimiş olan cihazları yavaşlattıklarını kabul etmiş, bunun gerekçesinin ise telefonun ömrünü uzatmak olduğunu açıklamıştı.

79 dolardan 29 dolara düşecek

Ancak Apple'ın bu özellikten kullanıcılarına haber vermemesi de tartışma yarattı.Gelen tepkiler üzerine Apple, "tüketicilerin güvenlerini yeniden kazanmak için" önlemleri artıracaklarını duyurdu.

Teknoloji devinin internet sitesinde yayınlanan özür mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Apple'da tüketiciler bizim için her şey demek. Onları kazanmak ve kalıcı hale getirmek için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

Açıklamaya göre, garantisi geçmiş olan iPhone 6 ve daha üst modellerin bataryaları, eskiden 79 dolara değiştirilirken, bu ücret 29 dolara düşecek.

Apple'ın itirafı üzerine California ve Chicago'da bir araya gelen bir grup kullanıcı, bu yavaşlatma neticesinde "ekonomik kayba uğradıklarını" öne sürerek Apple aleyhine dava açmıştı. Los Angeles'da yaşayan Stefan Boganovich ve Dakota Speas, California'da açtıkları davada, iPhone sahiplerinin bu "müdahaleye" hiçbir zaman rıza vermediğini söyleyerek, yavaşlatma yüzünden telefonlarını gereğince kullanamadıklarını, cihazlarının değer yitirdiğini öne sürdüler ve yeni pil masraflarının tazmin edilmesini istediler.

 

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