27/12/2017 14:16


WhatsApp kullananlara kötü haber uygulamayı artık kullanamayabilirsiniz

Whatsapp

Donanımları yetersiz olan telefonlar için Whatsapp, desteğini çekeceğini açıkladı. Buna göre Whatsapp, yeni yıl ile birlikte bazı telefonlarda açılmayacak

Sosyal mesajlaşma platformu WhatsApp'ın resmi bloğundan yapılan açıklamada artık bazı Android, IOS, Windows, BBOS ve Symbian işletim sistemini kullanan cihazların 30 Haziran itibariyle WhatsApp'ı kullanamayacağı duyurulmuştu.

Bu cihazlara güncelleme desteği 2016'nın bitimiyle zaten sona ermişti. Ancak daha sonra WhatsApp süreyi uzatarak 30 Haziran 2017'ye çekmişti. Whatsapp yeni aldığı kararla üç model için bir kez daha ertelemeye gitti. Buna göre Nokia S40, BlackBerry OS ve BlackBerry 10 için verilen destek tarihi 31 Aralık 2017'ye kadar sürecek. Yani sadece 13 gün kaldı.

Öte yandan aşağıdaki modeller ise 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle WhatsApp kullanamayacak:

Nokia Symbian S60

Nokia S40 (Bazı kaynaklarda desteğin 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldığı ifade ediliyor)

Android 2.1

Android 2.2

Windows Phone 7.+1

iPhone 3GS (iOS 6)

WhatsApp bu telefonları ya da işletim sistemlerine sahip kullanıcılarına eğer güncellenebiliyorsa işletim sistemini güncellemelerini ya da cihazlarını yeni modellerle değiştirmelerini tavsiye etti.

 
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