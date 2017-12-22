22/12/2017 07:43


Google kış için doodle hazırladı

kış ekinoksu

En çok kullanılan arama motoru Google, ana sayfasında kış için doodle hazırladı

Kullanıcılar Google ana sayfasına girdiklerinde, kışın ilk gününe özel hazırlanan video ile karşılaşıyor.  Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık'ta, kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor. Bu tarihte, kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor. 

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.


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