20/12/2017 19:10


Google'dan sizin verilerinizi nasıl silersiniz işte yöntemi

google

Başka pek çok şeyin yanında neyi araştırdığınızı, neyle ilgilendiğinizi ve hangi internet sitelerini ziyaret ettiğinizi bilen birileri var.

AVRUPA\LONDRA - Google'dan bahsediyoruz, dünyanın en popüler arama motoru."Google hizmetlerini kullandığınızda, bilgileriniz açısından bize güvenirsiniz."Teknoloji devi, gizlilik şartları ve koşullarının ilk satırında kullanıcılarına neyle karşılaşabileceklerini bu kadar açık anlatıyor.Ancak bilmediğiniz şu olabilir, Google 'Etkinliğim' fonksiyonunda depolanan bilgiyi silme imkanı sağlıyor.Birkaç basit adımda, kendinizi Google'a unutturabilirsiniz.

 

1. 'Etkinliğim' fonksiyonunu silmek

Google, ne zaman bir arama yaparsanız, topladığı veriyi hesabınızla ilişkili bir şekilde saklıyor.

Yaptığınız her hareket kayıt altında oluyor. Örneğin form doldurmak ya da Gmail hesabınızın gelen kutusunu taramak...

Bütün bu veriler 'Etkinliğim' bölümünde toplanıyor. Sizin gitmeniz gereken yer de burası.

Silmek için özellikle aradığınız ögeleri ya da sayfaları ya arama fonksiyonunu kullanarak bulabilirsiniz ya da her şeyi veya belli bir tarih aralığındaki ögeleri seçebilirisiniz.

Google'dan işleminizin muhtemel sonuçlarına ilişkin bir uyarı çıkacaktır.

 

2.YouTube'daki tüm faaliyetlerinizi silmek

Google, YouTube'da izlediklerinizi ve arattıklarınızı da takip ediyor.

Ancak bunu silmek de kolay. Öncelikle soldaki menüden 'Geçmiş' seçeneğine tıklayın, daha sonra sağdaki menüden 'izleme geçmişi' ve 'arama geçmişi'ni seçerek temizleyin ya da silmek istediğiniz belirli bir aramayı da seçebilirsiniz.

 

3. Reklam verenlerin hakkınızda bildiği her şeyi nasıl silersiniz?

Google hakkınızdaki her şeyi bilmekle kalmıyor, bu bilgileri reklam verenlerle de paylaşıyor.

Sık sık arama geçmişinizle uyuşan reklamları görmenizin nedeni bu.

Ancak endişelenmeyin, reklam verenlere hangi bilgilerin iletildiğini bulabilirsiniz.

Bunu yapabilmek için, Google hesabınızda 'Kişisel Bilgiler ve Gizlilik' bölümüne girin.

Burada aradığımız 'Reklam Ayarları' seçeneği. Onun üzerine tıklayın ve 'Reklam ayarlarını yönet' kısmına tıklayın.

Daha sonra 'Reklam Kişiselleştirme' diye bir seçenek göreceksiniz. Eğer bunu devre dışı bırakırsanız, Google'ın sizinle ilgili tuttuğu diğer bilgilere ilişkin reklam almazsınız.

Ancak tamamen reklam almayı engellemek mümkün değil.

Google sizi ilgilerinize göre reklamları göremeyeceğiniz konusunda uyarıyor.

 

4. Google konum geçmişini silmek

Eğer Android cihazlarını kullanıyorsanız, Google, 'Zaman Çizelgesi' fonksiyonuyla telefon ya da bilgisayarınızla ziyaret ettiğiniz yerlerin listesini tutuyor.

Buradan kontrol edebilirsiniz

Google Haritalar'dan bu bilgiyi silmek için bu sayfayı ziyaret etmeniz gerek.

Konum geçmişinizi kapatabilirsiniz ve tüm geçmişi, tek bir günü ya da belli bir zaman dilimini silebilirsiniz. Ya da yaptığınız tek bir seyahati... Bunun için 'Konum Geçmişini Duraklat'a basmanız yeterli.

 

KAYNAK: BBC TURKCE


google
Google'dan sizin verilerinizi nasıl silersiniz işte yöntemi
ingiltere futbol
İngiltere'de futbolunda gündemde Türk Cenk Tosun var
kemal kiliclaroglu
CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 mesaisi
londra gemi
İngiltere'nin gururu 3 milyar sterlinlik yeni uçak gemisi su alıyor
ingiltere
Birleşik Krallık ülkelerinde evsizlik krizi büyük sorun
İlgili Haberler
WhatsApp

Whatsapp yeni yıldan sonra o telefonlarda tarih oluyor

Yiğit Can Yılmaz

Liseli genç Apple'ın güvenlik açığını tespit etti

ehliyet sınavı

Ehliyet sınavında tablet bilgisayar dönemi başlıyor

facebook paylaşım

Facebook açıkladı 'Sosyal medyada sessizlik ruh sağlığına zararlı'

Son Dakika Haberleri
ingiltere futbol

İngiltere'de futbolunda gündemde Türk Cenk Tosun var

kemal kiliclaroglu

CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 mesaisi

londra gemi

İngiltere'nin gururu 3 milyar sterlinlik yeni uçak gemisi su alıyor

ingiltere

Birleşik Krallık ülkelerinde evsizlik krizi büyük sorun

 Yazarlarımız
mustafa oz

Neler Yapabiliriz

Ülkemizdeki olumsuzlukları yenebilmek için önce neler yapabiliriz? Bunun için el ele verip düşünmemiz, fikirle üretmemiz gerekiyor. Emperyalizm denilen belanın ülkemiz üzerinde oynadığı oyunların farkına varmamız ...

Devam