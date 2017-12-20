20/12/2017 13:05


Whatsapp yeni yıldan sonra o telefonlarda tarih oluyor

WhatsApp

En çok kullanılan sosyal mesajlaşma platformu Whatsapp, yeni yıl itibariyle bazı telefonlarda kullanılmayacak

İşte 31 Aralık 2017’dan sonra WhatsApp kullanılamayacak telefonlar;

BlackBerry OS ve BlackBerry 10

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1 ve Android 2.2

Windows Phone 7

iPhone 3GS/iOS 6

WhatsApp desteğin kaldırılacağı telefonlar hakkında, “Her ne kadar bu platformlar hikayemizde çok önemli bir yere sahip olsalar da, gelecekte uygulamamızda geliştirmek istediğimiz özellikleri sunma kapasiteleri bulunmamakta” ifadelerini kullandı.

 

WhatsApp
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