Whatsapp yeni yıldan sonra o telefonlarda tarih oluyor

En çok kullanılan sosyal mesajlaşma platformu Whatsapp, yeni yıl itibariyle bazı telefonlarda kullanılmayacak

İşte 31 Aralık 2017’dan sonra WhatsApp kullanılamayacak telefonlar;

BlackBerry OS ve BlackBerry 10

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1 ve Android 2.2

Windows Phone 7

iPhone 3GS/iOS 6

WhatsApp desteğin kaldırılacağı telefonlar hakkında, “Her ne kadar bu platformlar hikayemizde çok önemli bir yere sahip olsalar da, gelecekte uygulamamızda geliştirmek istediğimiz özellikleri sunma kapasiteleri bulunmamakta” ifadelerini kullandı.