Whatsapp yeni yıldan sonra o telefonlarda tarih oluyor
En çok kullanılan sosyal mesajlaşma platformu Whatsapp, yeni yıl itibariyle bazı telefonlarda kullanılmayacak
İşte 31 Aralık 2017’dan sonra WhatsApp kullanılamayacak telefonlar;
BlackBerry OS ve BlackBerry 10
Nokia S40
Nokia Symbian S60
Android 2.1 ve Android 2.2
Windows Phone 7
iPhone 3GS/iOS 6
WhatsApp desteğin kaldırılacağı telefonlar hakkında, “Her ne kadar bu platformlar hikayemizde çok önemli bir yere sahip olsalar da, gelecekte uygulamamızda geliştirmek istediğimiz özellikleri sunma kapasiteleri bulunmamakta” ifadelerini kullandı.