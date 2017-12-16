Bitcoin işlemlerinde Türkiye'nin dünyadaki sıralaması

Son dönemlerde iyice yaygınlaşan Bitcoin işlemlerinde Türkiye, dünya genelinde 6. sırada yer aldı

Bitcoin işlemlerindeki artışın en fazla gerçekleştiği ilk beş ülke: Çin, Nijerya, Kolombiya, Venezuela, Peru. Türkiye ise altıncı sırada yer alıyor.Talebin çok fazla arttığı Çin ve Rusya'da merkez bankaları Bitcoin gibi kripto para birimlerinin alınıp satılabildiği internet sitelerine erişimi engellemişti. Venezuela'da hiperenflasyon yaşanırken, Brezilya ve Kolombiya'da hükümet kripto paraların riskleriyle ilgili uyarıyor.Blockchain Capital Araştırma Müdürü Spencer Bogart'a göre gelişen ekonomilerden gelen güçlü talebin nedeni yerel para birim lerindeki zayıflığın nedeni olabilir.