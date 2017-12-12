12/12/2017 15:38


2018 model WhatsApp bambaşka olacak

Whatsapp

En çok kullanılan sosyal mesajlaşma platformu Whatsapp'a yeni yıl ile birlikte pek çok özellik geliyor

Fotoğraflar ve videolar üzerinde paylaşılan etiketlerin sayısı ve çeşitleri artacak. WhatsApp ayrıca telefonunuzda kapladığı yeri de azaltmak için bir çalışma içinde. Akıllı optimizasyonla görüntülerin kalitelerinden kaybetmeden fotoğrafların boyutları da sıkıştırılarak küçültülecek.

Yeni arama butonuyla da fotoğraf, video ve GIF arama işlemleri kolaylaştırılacak. Gerçek zamanlı lokasyon gönderme imkanı da geliyor.Yeni dizaynlarla dinamik etiketlere zaman ve lokasyon eklenebilecek.

YouTube videoları WhatsApp’ta oynatılabilecek. Grup yöneticilerinin kontrolleri artacak. Grubu oluşturan kişi diğer yöneticiler tarafından gruptan atılamayacak. Ayrıca yönetici bazı kullanıcıların yorumlarını deaktivite edebilecek.


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