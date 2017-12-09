09/12/2017 15:05


Shazam teknoloji devine satılıyor

Shazam

Teknoloji devi Apple'ın dinlenilen şarkıların kime ait olduğunu tanımlayan uygulama Shazam'ı satın alacağı konuşuluyor

Shazam'ın bundan böyle iPhone'ların içine direkt yüklü olarak müşteriler ile buluşması hedefleniyor.2009 yılında piyasaya sürülen Shazam bu güne kadar 1 milyar kez indirildi. Apple ve Shazam yetkilileri konuyla ilgili yorumda bulunmadı. Geçen yıl 50 milyon dolar gelir elde eden Shazam için Apple'ın 450 milyon dolar ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Londra merkezli şirketin uygulamasının hafızasında 11 milyon şarkı bulunuyor.


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