02/12/2017 17:23


Apple iOS 11.2 güncellemesini yayınladı

iOS 11.2 güncellemesi

Teknoloji devi Apple, son güncellemesi iOS 11.2 güncellemesini yayınladı

ABD'li teknoloji devi Apple, mobil işletim sisteminin 2. majör güncellemesi iOS 11.2'yi yayınladı. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarının takip edilerek yüklenebilen güncellemenin büyüklüğü cihazdan cihaza değişiyor. Örneğin iPhone 6s güncellemenin boyutu 340MB iken, 7 Plus için 415MB olarak karşımıza çıkıyor.

iOS 11.2'nin en büyük özelliği hiç şüphesiz Apple Pay Cash'i getiriyor olması. Bu özellik ile iPhone sahipleri iMessage üzerinden kısa mesaj gönderir gibi istediği kişiye para transferi yapabiliyor. Fakat bu özellik henüz sadece ABD'de destekleniyor.

iOS 11.2 ile birlikte iPhone'lara gelen diğer özellikler ve hata düzeltmeleri şu şekilde:

- iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'un uyumlu üçüncü parti aksesuarlarla daha hızlı kablosuz şarj edilmesi desteğini ekleniyor.

- Video kamerası kararlılığını iyileştiriyor.

- İndirme işlemi tamamlandıktan sonra bile Mail'in yeni ileti olup olmadığını denetliyor olarak görünmesine neden olabilen bir sorunu düzeltiyor.

- Exchange hesaplarından gelen silinmiş Mail bildirimlerinin yeniden görünmesine neden olabilen bir sorunu düzeltiyor.

- Müzik denetimlerinin Kilitli Ekran'da görüntülenmesine engel olabilen bir sorunu ele alıyor.

- Uygulama simgelerinin Ana Ekran'da hatalı şekilde düzenlenmesine neden olabilen bir sorunu düzeltiyor.

- Klavyenin yavaş yanıt vermesine neden olabilen bir sorunu ele alıyor.

- Hesap Makinesi'nde sayılar hızla tuşlandığında hatalı sonuçlara yol açabilen bir sorunu düzeltiyor.

- Mesajlar'da klavyenin en son mesajla üst üste binmesine neden olabilen bir sorun düzeltiyor.

Görüldüğü üzere iOS 11.2, yeni özelliklerden ziyade daha çok hata düzeltmesi içeriyor. Özellikle hesap makinesinde, klavyede ve kilit ekranında dikkat çeken hataların düzeltilmesi, iPhone sahiplerini oldukça sevindirecek gibi görünüyor.


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