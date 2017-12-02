İşte Samsung Galaxy S9'un ilk görüntüsü

Teknoloji devi Samsung'un yeni cihazı Galaxy S9'un yeni yılın ilk aylarında satışa çıkması bekleniyor

Bir süredir dile getirilen yükseltilmiş ekran ve gövde bölümü sızan son görüntülerle doğrulandı. Ekranın alt kısmında olan boşluk ise daraltılmış. Tasarımın geneline bakıldığında, önceden söylenenler gibi %90 oranı tutturulmuş.

Telefonun üst kısmında ise ahize, sensör ve ön kameranın bulunmasından dolayı biraz boşluk var. Çıkan yeni görüntüler sadece telefonun ön kısmını gösteriyor. Telefonun arka kısmına dair görüntüler çıkmadı. Samsung'a yakın kaynaklar ise telefonun arka kısmında çift arka kamera olacağı kanaatinde. İşletim sistemi noktasında ise Galaxy S9'un Android 8.0 ile kutudan çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Samsung Galaxy S9'un ön kısmında ana ekran tuşu bulunmuyor. Parmak izi okuyucunun Galaxy S8 Plus ve Note 8 modellerinde olduğu arka kısımda bulunan kameranın yanında olacağı düşünülüyor.