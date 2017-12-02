Samsung’un son harikası kapaklı akıllı telefonu W2018

Güney Koreli teknoloji devi Samsung kapaklı tasarıma sahip akıllı telefonunu tanıttı

Samsung nihayet bu telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi. Yalnız tanıtılan telefon beklentilerin çok üstünde teknik özelliklere sahip. Öyle ki W2018, Samsung’un güncel piyasadaki en iyi akıllı telefonları olarak bilinen Galaxy S8 ve Note 8’den bile daha iyi özelliklere sahip. Kapaklı telefon özellikle gelişmiş kamerasıyla dikkat çekiyor.

Telefonun kamera özelliklerinden bahsetmeden önce kamerayla ilgili bir detayı aydınlatmak gerekiyor. Birçok insanda şöyle bir algı var: Telefonun megapiksel değeri ne kadar yüksekse kamerası o kadar iyidir. Bu aslında yanlış bir düşünce. Zira en az megapiksel değeri kadar diyafram aralığı da önem arz ediyor. Megapiksel değeri ne kadar yüksek olursa olsun, diyafram aralığı yüksek olan bir kameranın düşük ışık performansı çok kötü olacaktır. Buradan da anlaşılacağı üzere diyafram aralığının düşük olması daha avantajlı oluyor.

İşte LG, yeni akıllı telefonu V30 ile rekor kırmış ve 1.6 diyafram aralığına sahip bir akıllı telefon üretmişti. Fakat Samsung, W2018 bu rekoru kırdı ve diyafram aralığını 1.5’e indirdi. Bu da 12-megapiksellik kameranın düşük ışık performansının hayli iyi olduğunu gösteriyor. Samsung W2018 aynı zamanda değişken diyafram aralığına sahip. Aşağıdaki görüntüden de anlaşılacağı üzere telefonun diyafram aralığı f/1.5 ve f/2.4 olarak değiştirilebiliyor.

4.2-inç Full HD (1080p) çözünürlüğe sahip dokunmatik ekranı bulunan telefonun arkasında parmak izi sensörü var. 2,300 mAh bataryası bulunan W2018’un yonga seti, Qualcomm’un 10nm üretim teknolojisinde tasarlanan en iyi işlemcisi Snapdragon 835. Telefonda 6GB RAM ve 64GB dahili hafıza bulunuyor (256GB’a kadar artırılabilir). W2018’in bağlantı portu ise USB Type-C.

Samsung W2018’in teknik detayları:

İşletim sistemi: Android 7

Ekran: 4.2-inç Full HD 1080p Super AMOLED ekran

İşlemci: Snapdragon 835

RAM: 6 GB

Depolama alanı: 64GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB)

Arka Kamera: 12-megapiksel f/1.5, f/2.4 OIS, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt

Ön Kamera: 5-megapiksel f/1.9

Batarya: 2,300 mAh

Diğer Özellikler: USB Type-C bağlantı, Akıllı asistan Bixby, Parmak izi okuyucu, NFC

Ne yazık ki Samsung, bu telefonu sadece Çin’deki kullanıcıları için tasarladı. Yani Samsung W2018, sadece Çin’de satışa çıkacak. Telefon için belirlenen satış bedeli ise 605 dolar.