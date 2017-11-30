WhatsApp'taki bağlantı sorununun nedeni belli mi

Sosyal mesajlaşma platformu WhatsApp'a giren kullanıcılar bir süreliğine uygulamaya erişimde sıkıntı yaşadı

WhatsApp'ta dünya genelinde yarım saat süren bağlantı sorunu yaşandı. Uygulamada yaşanan sorunun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görülüyor. Yaşanan problemle ilgili Twitter ve Facebook üzerinden paylaşım yapan kullanıcılar, WhatsApp'a erişemediklerini, mesaj alamadıklarını ve mesaj gönderemediklerini paylaştı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklamada, "BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müsahale Merkezi tarafından Whatsapp servislerinde küresel düzeyde bir kesinti olduğu raporlandı" denildi. Russia Today, WhatsApp erişiminde Avrupa ve Amerika Kıtası'nda da bağlantı sorunları bildirildiğini açıkladı.