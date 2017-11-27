27/11/2017 20:03


Akıllı telefon bağımlılığına çare buldular

Vekil Telefon

Avusturyalı bir tasarımcı, son yıllarda artarak devam eden telefon bağımlılığına karşı tatmin edecek telefon biçimli nesneler tasarladı

"Da Zeen"' internet sitesindeki habere göre, tasarımcı Klemens Schillinger, "Vekil Telefon" adını verdiği tasarımlarda plastik kaplama dikdörtgen gövdeler içine gömdüğü bilye kızaklarıyla dokunmatik ekran üzerindeki hareketlerin deneyimlenebilmesini sağlıyor. Schillinger'in hazırladığı 5 farklı "Vekil Telefon" tasarımı, kullanıcıların cep telefonlarındaki yatay, dikey kaydırma ve odaklama hareketlerini, parmaklarını mermer bilyeler üzerinde kaydırarak taklit edebilmesini sağlıyor. 

İnsanların gündelik hayatta giderek cep telefonlarına bağımlı hale geldiğine dikkat çeken Schillinger, kullanıcıların artık telefon veya mesaj beklemiyorken dahi cihazlarını elllerinden düşüremediklerini, tasarımının bu bağımlılığı giderecek bir terapi olmasını amaçladığını ifade etti. Henüz satışa çıkarılmayan tasarımlar, Viyana Tasarım Haftası kapsamında düzenlenen "#Offline" (çevrim dışı) adlı sergide yer aldı.


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