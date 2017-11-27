27/11/2017 19:57


Astronot Donn Eisele'ın kayıp saati 28 yıl sonra bulundu

Donn Eisele kayıp saat

Apollo 7 astronotu Donn Eisele'ın kullandığı saat çalındıktan tam 28 yıl sonra bulundu

"CollectSpace.com" internet sitesindeki habere göre, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Apollo 7 misyonu astronotlarından Donn Eisele'ın kullandığı kayıp kol saati 28 yıl sonra ortaya çıktı.Omega firmasının, NASA astronotlarının uzayda kullanması için özel olarak ürettiği Speedmaster Proffesional model saat, NASA'nın uzay programlarına ait hatıra eşyalarından bazılarının geçici olarak verildiği Ekvador Askeri Coğrafya Enstitüsü Müzesinden 1989 yılında çalınmıştı.

Saatin eylül ayında açık artırma sitesi eBay üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edilmiş, ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saate el koyarak Washington'daki Smithsonian Müzesi'ne teslim etmişti.Eisele, saati, Ay yörüngesine ulaşmayı başaran ilk insanlı uzay misyonu olan Apollo 7'nin Ekim 1968'deki seferi sırasında kullanmıştı.Öte yandan, 1969 yılında Ay yüzeyine ilk kez ayak basılan Apollo 11 misyonu sırasında Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in kullandığı aynı marka ve model saat halen kayıp bulunuyor.Aldrin'in saati 1970 yılında Smithsonian Müzesi'ne teslim edilirken yolda çalınmıştı.

 


Kuş Gribi
O ilde kuş gribi korkusu yaşanıyor
Vekil Telefon
Akıllı telefon bağımlılığına çare buldular
Donn Eisele kayıp saat
Astronot Donn Eisele'ın kayıp saati 28 yıl sonra bulundu
Milli muharip uçağı TF-X
Milli Savunma Bakanından yerli savaş uçağı hakkında açıklama
istanbul yol durumu
İstanbullular dikkat yarın bu yollar kapalı olacak
İlgili Haberler
Vekil Telefon

Akıllı telefon bağımlılığına çare buldular

doodle

Google Öğretmenler Günü için özel doodle hazırladı

iPhone SE 2

iPhone SE 2'nin özellikleri ne olacak ve kaç liradan satılacak

Tasla

Tesla dünyanın en büyük lityum iyon pilini yaptı

Son Dakika Haberleri
Kuş Gribi

O ilde kuş gribi korkusu yaşanıyor

Milli muharip uçağı TF-X

Milli Savunma Bakanından yerli savaş uçağı hakkında açıklama

istanbul yol durumu

İstanbullular dikkat yarın bu yollar kapalı olacak

Galatasaray Sivas Belediyespor

Galatasaray Sivas Belediyespor kupa maçı canlı yayın bilgileri

 Yazarlarımız
turker erturk

Türkiye Freni Patlamış Kamyon Gibi

Tam tamına iki yıl önce bugün (27 Kasım 2015) köşe yazıma şöyle başlamıştım; “Geçtiğimiz Salı (24 Kasım 2015) günü SU-24 tipi Rus savaş uçağının düşürülmesi; ...

Devam