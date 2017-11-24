24/11/2017 07:40


Google Öğretmenler Günü için özel doodle hazırladı

doodle

En çok kullanılan arama motoru Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir doodle yayınladı

Önemli ve özel günlerde, önemli şahısların doğum ve ölüm yıl dönümlerinde özel Doodle tasarımları yapan Google, Öğretmenler Günü için renkli bir tasarım hazırladı.  Önemli tarihleri ve günleri ana sayfası aracılığıyla kullanıcılarına hatırlatan Google, pek çok ülkede farklı tarihlerde kutlanan Öğretmen Günü'nün Türkiye'deki tarihini de es geçmedi. Google'ın 24 Kasım'a özel olarak hazırladığı renkli Doodle'a tıkladığımızda “Öğretmenler Günü” ile ilgili olan arama sonuçları gösteriliyor.


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