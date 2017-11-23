iPhone SE 2'nin özellikleri ne olacak ve kaç liradan satılacak

Teknoloji devi Apple, yeni yılınn ilk yarısında iPhone SE 2 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

iPhone SE 2'nin montajının Tayvanlı tedarikçi Wistron tarafından yalnızca Hindistan Bengaluru’de yer alan fabrikada yapılacağı belirtiliyor. iPhone SE 2'nin ne zaman tanıtılacağı ve piyasaya çıkacağıyla da ilgili olarak bir zaman çizelgesi de yer alıyor. Focus Taiwan’ın iddiasına göre, iPhone SE 2, 2018 yılının ilk yarısında muhtemelen Mart ayında tanıtılacak ve piyasaya sürülecek. Söylenen lansman tarihleri göz önüne alındığında Apple’ın iPhone SE 2’yi 2018 Mart ayında tanıtma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

Daha önce, yeni nesil iPhone SE'nin 4 inç ekran, 2GB RAM, 32GB veya 128GB olmak üzere iki farklı depolama alanı, 12MP arka ve 5MP ön kamera, A10 Fusion çipset ve 1700mAh pil ile geleceği iddia edilmişti.

Mevcut iPhone SE, 4 inçlik ekranı ve donanımsal özellikleri ile iPhone 5s’e oldukça benzer. Cihazda, Apple’ın A9 çipi, 2GB RAM, 12 megapiksel arka kamera, 3.5mm standart kulaklık girişi ve Touch ID yer alıyor.

Apple, ilk nesil iPhone SE'yi piyasaya sürdükten sonra yeniledi. Bu yıl, Mart ayında iPhone SE donanımsal olarak yenilenerek depolama kapasitesi arttırıldı. Mevcut depolama kapasitelerini Mart ayında 64GB ve 128GB'a çıkarmıştı. Ayrıca cihazın başlangıç ??fiyatını birkaç ay önce yurt dışında 349 dolara düşürdü.