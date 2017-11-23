23/11/2017 07:55


Tesla dünyanın en büyük lityum iyon pilini yaptı

Tasla

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla yaptığı açıklamada dünyanın en büyük lityum iyon pilini yaptıklarını duyurdu

Güney Avustralya Eyaleti Başbakanı Jay Weatherill, Başbakanlığın resmi internet sayfasından yayımladığı basın açıklamasında, Tesla tarafından inşa edilen dünyanın en büyük lityum iyon pilinin tamamladığını bildirdi.Pilin yapımı için kısa sürede çok muazzam bir çalışma ortaya konulduğunu ve bölgeye giderek emeği geçenleri tebrik edeceğini belirten Başbakan Weatherill, "Dünyanın en büyük lityum iyon pili enerji karışımımızın önemli bir parçası olacak. Güney Avustralya'nın yenilenebilir enerji pil depolama sisteminde lider olacağını gösteren açık mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

Dev bataryanın testleri 1 Aralık'ta başlayacak

Merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan Tesla'nın, Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde Fransız enerji şirketi Neoen ile iş birliğinde yapımını tamamladığı 100 megavat kapasiteli pilin 1 Aralık'tan itibaren test edilmeye başlaması bekleniyor.Jamestown kasabası yakınında Neoen şirketi tarafından kurulan rüzgar enerjisi tesisinde üretilecek enerjiyi depolayacak olan dev pil, bölgedeki 30 bin eve yaklaşık bir saat boyunca elektrik verebilecek.

Emsallerinden 3 kat daha büyük

Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 100 megavat kapasiteye sahip dev bataryanın yapımına başladığı eylül ayındaki açıklamasında, pilin emsallerine göre 3 kat daha fazla büyük olduğunu ve 100 günde tamamlayacaklarını duyurmuştu.Dünyada şu ana kadar üretilen en büyük lityum iyon bataryanın kapasitesinin 30 megavat civarında olduğu belirtiliyor.


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