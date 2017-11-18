18/11/2017 15:37


iPhone X özellikleri neler ve Türkiye'de kaç lira satılacak

iPhone X

Apple'ın son ürünü iPhone X'in Türkiye'de satışa sunulmasına sayılı günler kaldı

ABD’de 64 GB’lık modeli için 999, 256 GB dahili depolamaya sahip modeli için ise 1,149 dolar fiyat etiketine sahip olan iPhone X, ülkemizde 64 GB için 6 bin 99, 256 GB için ise 6 bin 899 fiyat etiketine sahip. 

iPhone X, 24 Kasım’da 64 GB ve 256 GB modelleriyle gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerinde, 6.099 TL’den başlayan fiyatlarla apple.com.tr ve Apple Store’ların yanı sıra Apple Yetkili Bayileri’nden ve operatörlerden (fiyatlar değişebilir) edinilebilecek.

Face ID Teknolojisi

iPhone X, göz alıcı 5.8 inç Super Retina ekrana sahip tamamen cam ve paslanmaz çelik muhteşem bir tasarım, güçlü yapay öğrenme, artırılmış gerçeklik ve büyüleyici 3D oyun deneyimleri sağlayan nöral sisteme sahip A11 Bionic çip, kablosuz şarj ve telefonunuzun kilidini açmanın, kimliğinizi doğrulamanın ve ödeme yapmanın yenilikçi ve güvenli bir yolunu sunan Face ID ile birlikte geliyor.

Emojiler çeşitleniyor

Face ID teknolojisine olanak veren TrueDepth kamera, alan derinliği efektli harika selfie’ler için ön kameraya Portre Işığı’na sahip Portre modunu getiriyor ve 50’den fazla farklı yüz kası hareketini kaydedip analiz ederek emoji’lere yepyeni ve eğlenceli bir şekilde hayat veren Animoji özelliğini sunuyor.

Portre Işığı

Çift optik görüntü stabilizasyonuna sahip yeniden tasarlanan arka kamera; yeni bir renk filtresi, daha derin pikseller, Apple tasarımı gelişmiş görüntü sinyali işlemcisi ve müşterilerin göz kamaştıran fotoğraf ve videolar çekmelerini sağlayan Portre Işığı özellikli Portre modunu beraberinde getiriyor.

En Dayanıklı Cam

iPhone X’un tamamen cam ön ve arka yüzeyi, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki muhteşem renk seçeneğiyle bugüne kadar bir akıllı telefonda bulunan en dayanıklı cama sahip.


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