18/11/2017 15:35


Instagram kullanıcıları için iki yeni özellik

Instagram

En çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram masaüstü versiyonu için iki yeni özelliğini erişime açtı

Kullanıcılar artık web sitesinden hikaye paylaşabilecek ve gönderi kaydedebilecek.İnternet sayfasında Instagram akışının üst köşesindeki kamera ikonuna tıklayarak kütüphaneden görsel seçilip hikaye olarak paylaşılabilecek. Aynı zamanda hikayeye metin eklenebilecek ve metni rengi değiştirilebilecek.Buna ek olarak insanlar, instagram.com'da diledikleri gönderileri kaydedebilecek ve sayfanın sağ üst köşesindeki yer işaretleri (bookmark) ikonundan bu gönderileri tekrar görebilecek. Kaynak: Instagram'a iki yeni özellik geldi .


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