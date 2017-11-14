14/11/2017 08:02


Facebook 'beğen' butonunu kaldırıyor, işte nedeni

Facebook

Facebook, 6 Şubat 2018 tarihi itibariyle 'beğen' butonunu kısmen kaldırmaya gidecek

Facebook'a uzun bir süre 'beğenmeme' yani 'dislike' butonunun gelme ihtimali konuşuluyordu; ancak sosyal medya çevresinde huzursuzluk yaratabilecek böyle bir butona elbette Facebook izin vermedi; onun yerine kullanıcıların duygularını daha rahat ifade edebileceği emojiler geldi. Kullanıcılar artık sadece 'beğen'mek zorunda kalmıyor, aynı zamanda kahkaha atabiliyor ya da göz yaşı döküp sinirlenebiliyordu. 

Son gelen haberler ise Facebook'un özellikle de şirketlerin Facebook sayfalarını yakından ilgilendiren radikal bir değişimi gösteriyor. Facebook'un verdiği tarihe göre 6 Şubat'tan itibaren 'beğen' butonu kaldırılıyor. Bu tarihten itibaren, 3. parti yazılım geliştiricileri Facebook’un like butonu yerine kendi geliştirecekleri butonlar ile uygulamalar üzerinden Facebook Pages sayfasına yönlendirme yapabilecek.

Native “Like” butonunun ardından, Facebook tarafından yapılan bir diğer dikkat çekici hamle ise uygulama daveti oldu. 2015 yılının Mart ayından bu yana kullanımda olan uygulamaya davet sistemi de kaldırılıyor. Uygulamaların organik büyümeleri için kullanılan bu özelliğin, pazarlamadaki “Word of Mouth” kadar etkili olmadığı gözlemlendi.

 

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