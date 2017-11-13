13/11/2017 10:54


Apple artırılmış gerçeklik gözlüklerini satışa sunacak

Apple gözlük

Teknoloji devi Apple, yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Dev şirketin artırılmış gerçeklik gözlükleri, 2 yıl içinde Apple mağazalarında satışa sunulabilir

 Bloomberg'in haberine göre Apple sadece yeni bir cihaz değil, aynı zamanda bu cihazda çalışması için rOS adlı yeni bir işletim sisteminin de planlarını yapıyor. Bu plan içerisinde, Apple'ın cihaz için özel bir çip de dahil olmak üzere donanım üretmesi ve AR içeriği için tamamen yeni bir uygulama mağazası sunması da var.

Apple'ın en büyük problemlerinden biri, cihazı genel tasarım çizgilerine uygun bir şekilde ince ve zarif bir şekle büründürmek olacak. Şu anda piyasa olan AR gözlüklerinin, iPhone X'in yanında kesinlikle göze batacak tasarımlara sahip oldukları bir gerçek.

Apple pek çok farklı kontrol yöntemini test ediyor olsa da, cihazın Microsoft'un HoloLens'ine benzer bir şekilde hareket komutlarını algılayacağı, Apple'ın dijital asistanı Siri'nin ve bir akıllı telefon uygulamasının yardımı ile ses komutlarını kabul edeceği kesin gibi görünüyor.

Tüm bu iddialar, Apple tedarikçisi Catcher Technology'den geliyor.

Apple CEO'su Tim Cook, AR hakkındaki düşüncelerini hiçbir zaman gizleme gereği duymadı. ARKit adımının ardından teknoloji devinin bir çeşit AR gözlüğü üretmeye başlaması zaten an meselesiydi. Ancak Apple'ın endüstri içerisindeki konumu düşünülürse, bu kadar erken gelmesi beklenen bir duyurunun heyecan verici olduğu kesin.


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