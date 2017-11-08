08/11/2017 16:59


iPhone X Türkiye'de kaç liraya alıcı bulacak

iPhone X

Apple'ın son cihazı iPhone X, teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Peki iPhone X Türkiye'de kaç liraya satılacak? Detaylar haberimizde

iPhone X ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de fiyatı. Arnavutluk, Bosna, Kamboçya, Kosova, Makau, Makedonya, Malezya, Karadağ, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, Tayland ve Türkiye’de satışa sunulacak olan iPhone X, 64 GB ve 256 GB modelleriyle gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerinde, 6.099 TL’den başlayan fiyatlarla apple.com.tr ve Apple Store’ların yanı sıra Apple Yetkili Bayileri’nden ve operatörlerden (fiyatlar değişebilir) edinilebilecek. 

 

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