08/11/2017 08:42


Tweet'ler artık 280 karakter atılabilecek

Twitter

Sosyal paylaşım sitesi Twitter bugün karakter sayısını 140'tan 280'e çıkarıyor. Bu yolla kullanıcılar 280 karaktere kadar paylaşım yapabilecek

Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle: "Eylül ayında dünyadaki herkesin tek bir Tweet’le kendini daha kolay anlatabilmesi için 140 karakter limitini artıran bir test uygulamaya başlamıştık. Amacımız, Twitter’ı Twitter yapan hız ve özlüğü koruduğumuzdan emin olarak bu değişikliği mümkün kılmaktı. Tüm verilerin ışığında bu hedefimize ulaştığımızı ve bu değişimi düşüncelerin bir Tweet’e sığdırılmaya çalışıldığı tüm dillerde başlatacağımızı bildirmekten dolayı çok heyecanlıyız."


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