Türkiye'de bir ilk yaşandı 'AkınRobotics' açıldı

Akınsoft isimli yazılım firması tarafından Konya'da kurulan Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası "AkınRobotics" hazırlanan törenle açıldı

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, törende yaptığı açılış konuşmasında fabrikanın 1,5 yılda tamamlandığını belirtirken, "Dünyada birçok kurum ve kuruluş insansı robotlar için AR-GE çalışması yapmakta. Ancak hiçbir kurum henüz seri ya da yalın üretime geçmemiştir. Bugün burada 'AkınRobotics'in seri ve yalın üretim bantlarını göreceksiniz." dedi.

Yeni üretilen Ada GH5 serisinin bir çocuk tarafından bile çok rahat biçimde programlanabileceğini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Bu model robotlara, alışveriş merkezlerinde ürün tanıtma, fuarlarda broşür dağıtma, otogar ya da havalimanlarında yol gösterme, mağazalarda tezgahtarlık gibi işlevler yaptırabilirsiniz. Hastanelerde hasta bakıcılık bile yapabilecek bu robotlar, ev hanımlarına kısmen de olsa yardımcı olabilecek şekilde programlanmıştır. 22 yılda tamamlanan yeni nesil Ada GH5 isimli robotumuz, milletimize ve insanlığa hayırlı olsun."

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise dünyada insansı robotlar döneminin başladığını anımsatarak Akınsoft'un bu noktada Türkiye'ye öncülük edeceğini kaydetti.Konuşmalardan sonra fabrikayı gezen davetlilere robotların üretim aşamaları uygulamalı olarak anlatıldı.