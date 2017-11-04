04/11/2017 12:22


Whatsapp yetkilileri mağdur eden sorun hakkında bilgi verdi

WhatsApp

Sosyal mesajlaşma ağı Whatsapp'ın kullanıcıları dün Whatsapp'a erişimde sıkıntı yaşadı. Bunun ardından yetkililer açıklama yaptı

Dün sabah saatlerinde WhatsApp'ta yaşanan sıkıntı milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. 1 saate yakın süren bağlantı sorununda WhatsApp kullanıcılarının yüzde 60'ının uygulamaya erişememiş ve mesaj gönderip alamamıştı. Uygulamanın 1.2 milyar kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde bu oranın ne kadar yüksek olduğunu anlayabiliriz. Ayrıca WhatsApp'ın çökmesinin ardından #WhatsAppDown etiketi kısa süre içinde trendlerde 1 numaraya çıkmıştı.

WhatsApp yetkilileri açıklama yaptı ve sorunun yazılımsal olduğunu ifade etti.“WhatsApp kullanıcıları dünya çapında yaklaşık 1 saat uygulamaya erişemedi. Bu sorun düzeltildi. Her şeyden önce bu rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.”

WhatsApp'ın sözcüsü sorunun, tahmin edildiğinin aksine veri merkezindeki bir aksaklıktan değil yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını açıkladı.

Bilindiği üzere uygulamaya geçtiğimiz günlerde gönderilen mesajları geri alma özelliği getirildi. Söz konusu hatanın bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise merak konusu. Bu özellik çerçevesinde WhatsApp kullanıcıları gönderdiği mesajı 7 dakika içinde geri alabiliyor.

Diğer taraftan 1 saatlik kesinti bile WhatsApp'ın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Zira en son mayıs ayında bağlantı sorunu yaşanan uygulama, 1 saatlik kesintiye uğramasıyla yoğun eleştiri aldı ve adeta yer yerinden oynadı.


silah ve mühimmat
Harabe evde yapılan aramada cephanelik bulundu
Tugay Kerimoğlu
Galatasaray'ın efsanesi Tugay Kerimoğlu'dan flaş karar
beşiktaş taraftarı
Beşiktaş'tan taraftarına 'maça gelmeyin' çağrısı
sağanak yağış
Akdeniz'de şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor
maltepede yangın
Maltepe'de yangın çıktı ekipler olay yerinde
İlgili Haberler
Whatsapp

Whatsapp çöktü mü erişimde sıkıntı yaşanıyor

iOS 11.1

Apple iOS 11.1 güncellemesini yayınladı işte gelecek yenilikler

Superzoom

Instagram'ın Superzoom'u bugün yayınlandı işte detaylar

Whatsapp

Whatsapp kullanıcılarını sevindirecek 'mesaj silme' özelliği

Son Dakika Haberleri
silah ve mühimmat

Harabe evde yapılan aramada cephanelik bulundu

Tugay Kerimoğlu

Galatasaray'ın efsanesi Tugay Kerimoğlu'dan flaş karar

beşiktaş taraftarı

Beşiktaş'tan taraftarına 'maça gelmeyin' çağrısı

sağanak yağış

Akdeniz'de şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam