Whatsapp yetkilileri mağdur eden sorun hakkında bilgi verdi

Sosyal mesajlaşma ağı Whatsapp'ın kullanıcıları dün Whatsapp'a erişimde sıkıntı yaşadı. Bunun ardından yetkililer açıklama yaptı

Dün sabah saatlerinde WhatsApp'ta yaşanan sıkıntı milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. 1 saate yakın süren bağlantı sorununda WhatsApp kullanıcılarının yüzde 60'ının uygulamaya erişememiş ve mesaj gönderip alamamıştı. Uygulamanın 1.2 milyar kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde bu oranın ne kadar yüksek olduğunu anlayabiliriz. Ayrıca WhatsApp'ın çökmesinin ardından #WhatsAppDown etiketi kısa süre içinde trendlerde 1 numaraya çıkmıştı.

WhatsApp yetkilileri açıklama yaptı ve sorunun yazılımsal olduğunu ifade etti.“WhatsApp kullanıcıları dünya çapında yaklaşık 1 saat uygulamaya erişemedi. Bu sorun düzeltildi. Her şeyden önce bu rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.”

WhatsApp'ın sözcüsü sorunun, tahmin edildiğinin aksine veri merkezindeki bir aksaklıktan değil yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını açıkladı.

Bilindiği üzere uygulamaya geçtiğimiz günlerde gönderilen mesajları geri alma özelliği getirildi. Söz konusu hatanın bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise merak konusu. Bu özellik çerçevesinde WhatsApp kullanıcıları gönderdiği mesajı 7 dakika içinde geri alabiliyor.

Diğer taraftan 1 saatlik kesinti bile WhatsApp'ın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Zira en son mayıs ayında bağlantı sorunu yaşanan uygulama, 1 saatlik kesintiye uğramasıyla yoğun eleştiri aldı ve adeta yer yerinden oynadı.